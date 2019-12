Esonero Ancelotti, sondaggio CN24 boom: ben 18400 voti, il 74% dei tifosi ha detto sì!

Ultime notizie calcio Napoli - Un momento a dir poco delicato per il Napoli, che sta vivendo una crisi senza precedenti che dura ormai da un mese esatto. Sul banco degli imputati, oltre alla società ed alla squadra, c'è finito in maniera del tutto inevitabile soprattutto il tecnico Carlo Ancelotti. Dal sondaggio realizzato sui canali social dalla redazione di CalcioNapoli24 è emersa in maniera evidente quella che è la volontà dei tifosi.

Esonero Ancelotti

Su 18mila voti espressi, il 74% di essi erano a favore dell'esonero dell'ex Real Madrid e Bayern Monaco, ritenuto di conseguenza da una buona fetta, per usare un eufemismo, dell'opinione pubblica come il principale, ma di certo non l'unico, responsabile di questa prima parte di campionato davvero disastrosa. Fondamentale per salvare, se non la panchina, quanto meno una parte della stagione conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League nella partita del San Paolo contro il Genk.