Ancelottiout diventa subito trend su Twitter! I tifosi chiedono l'esonero del tecnico dopo Napoli-Bologna 1-2

#Ancelotti out diventa subito trend su Twitter! Questa la pagella di CN24 al tecnico emiliano dopo l'ennesima debacle in campioanto, voto 4,5: "Quattordicesima formazione diversa in campionato, dettata anche dagli infortuni per carità: ritenta la carta dei tre centrali in difesa, in fase offensiva l’allargamento di Lozano ed Insigne lascia davvero tanti spazi per gli inserimenti dei Fabian e degli Elmas. Attenzione in fase difensiva - il Bologna crea poco - e intuizioni offensive che meriterebbero il gol già nella prima mezz’ora. Ma troppi errori, troppi. Questione di minuti, serve l’episodio giusto per sbloccare mentalmente la squadra. Servirebbe maggiore continuità o quantomeno più cattiveria per cercare il secondo gol, in realtà arriva il pari e la cosa fa vacillare le sicurezze - non troppo concrete - della difesa azzurra, portando nella testa dei calciatori qualche paura di troppo. Prova a vincerla alzando la pericolosità offensiva con Mertens, ma al tempo stesso la squadra si sgonfia e viene meno: il non-utilizzo di Callejon lascia più di un sopracciglio alzato, l’episodio giusto potrebbe essere quello di Mertens al 78’ ma il belga spreca tutto. E poco dopo Sansone imperversa in una difesa fatta di burro. Inaccettabile giocare un secondo tempo davvero orrendo, composto da errori tecnici semplici e da una tremenda capacità di scomparire dal campo: l’allenatore avrà sicuramente le sue colpe (possibile che non riesca a mantenere alta la concentrazione, lui che ha allenato fior di campioni?), ma sembra che i calciatori abbiano un blocco mentale che prescinderebbe da una eventuale sostituzione in panchina. Un calvario che sarebbe rimasto tale anche in caso di pareggio nel finale, frutto di un episodio estemporaneo.

Esonero Ancelotti, tifosi scatenati su Twitter

I tifosi chiedono l'esonero del tecnico dopo Napoli-Bologna 1-2. Esonero Ancelotti trend su Twitter, i tifosi Napoli furiosi dopo il ko col Bologna