TV Luna, Alvino: "Esonero o dimissioni di Ancelotti soluzioni mai valutate, unica discriminante l'eventuale eliminazione in Champions!"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha parlato sul Twitter delle ultime novità in casa Napoli riguardo il possibile esonero Ancelotti. Ecco quanto da lui postato:

"De Laurentiis non solleverà Ancelotti dall’incarico ed il tecnico non ha mai pensato e mai penserà alle dimissioni. L’unica discriminante potrebbe essere rappresentata solo da una sciagurata eliminazione dalla Champions. E se qualcuno se lo augura non è tifoso del Napoli!"

Insomma, si ha sempre più l'impressione che il Napoli, in quel di Liverpool, possa giocarsi qualcosa in più della qualificazione in Champions League e di una partita dal grande fascino. In caso di KO e di vittoria del Salisburgo, infatti, gli azzurri arriverebbero a giocarsi il passaggio del turno nell'ultima partita della fase a gironi, vale a dire quella in casa contro il Genk. In palio, inoltre, c'è anche il futuro di Carlo Ancelotti che passa inevitabilmente per l'accesso agli ottavi di finale della più grande competizione calcistica per club.