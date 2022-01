Esami oggi per Insigne, Il Mattino - Ecco quanto starà fuori: i tempi di recupero

Quanto tempo starà fuori Lorenzo Insigne e quali saranno i tempi di recupero per rivedere in campo l'attaccante azzurro? Il momento è di quelli delicati, visti i tanti infortuni. E allora è fondamentale recuperare anche l'attaccante il prima possibile. Quest'oggi per lui, gli esami che diranno qualcosa in più sul problema avuto contro la Sampdoria.

Insigne tempi di recupero: ecco quanto starà fuori

Ma quali saranno gli effettivi tempi di recupero di Lorenzo Insigne? C'è già una previsione, quella avanzata da Il Mattino: