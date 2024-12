Esami Bove, c'è un'ipotesi sempre più concreta

Notize Edoardo Bove, ultimissime sulle condizioni del calciatore della Fiorentina dopo il malore subito la scorsa domenica durante una partita di campionato contro l'Inter. Tutto il mondo del calcio italiano soprattutto è in attesa di capire quello che accadrà nel giro delle prossime ore per Bove dopo gli esami e tutte le dovute analisi post malore.

Condizioni Bove, ipotesi concreta dopo gli esami

Si è sfiorata la tragedia nei giorni scorsi per quanto accaduto a Bove con il malore che ha fermato il suo cuore e che ha messo grande agitazione e ansia a tutti che hanno assistito ad un momento terribile. Adesso ci sono delle nuove notizie che emergono riguardo la strada che stanno decidendo di intraprendere i medici per cercare in ogni modo qualche indizio per quanto accaduto a Bove. Come svelato da Gazzetta le immagini della nuova risonanza magnetica al cuore e della Tac coronarica con quelle fatte a Roma negli anni dopo la miocardite da Covid nel 2020.

Ma secondo le ultime notizie su Bove che arrivano c'è un'ipotesi sempre più concreta che riguarda l'intervento a cui avrebbe deciso di sottoporsi il giocatore con l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo che gli permetterebbe di giocare, mai più in Italia ma sicuramente all'estero in campionati anche importanti come quello di Premier League. Le prossime ore saranno quelle decisive per la scelta finale.