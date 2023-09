Eredivisie sotto choc: Vaessen perde i sensi ed è grave, partita interrotta e paura in campo | VIDEO

Ultime notizie calcio - Eredivisie sotto choc per l'episodio sfortunato capitato al portiere Vaessen. La partita tra Waalwijk e Ajax di Eredivisie è stata interrotta nel finale. Sul punteggio di 2-3 all'84esimo minuto per i lancieri, il portiere della squadra di casa Vaessen ha perso i sensi in seguito a uno scontro di gioco duro con Brobbey.

Infortunio Vaessen

In uscita, il numero uno dei gialloblù riceve un calcio in testa e si accascia a terra. Immediato l'ingresso in campo della barella che ha caricato Vaessen per trasportarlo d'urgenza in ospedale.

La situazione medica pare abbastanza grave e l'arbitro ha optato poi per la sospensione della gara. “La partita è stata definitivamente interrotta. Non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo”, ha scritto l’account ufficiale del Waalwijk. Nelle prossime ore si sapranno maggiori informazioni in merito alle condizioni di salute del portiere Vaessen.

Ecco il video: