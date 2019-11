Gazzetta - VAR, presto spiegazione degli episodi sul web! Possibile anche la diffusione dei dialoghi tra arbitri

Ultime notizie calcio Napoli - Sono in arrivo, come era lecito aspettarsi dopo i problemi riscontrati fin qui e le tante polemiche sollevate da episodi dubbi, delle novità sostanziali relative alla gestione di episodi controversi in materia di VAR. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, infatti, gli arbitri presto spiegheranno le decisioni prese in episodi complessi con cadenza settimanale, probabilmente sul sito dell'AIA, e potrebbero presto diffondere anche gli audio dei dialoghi fra Var e arbitri, come quelli presentati oggi durante la riunione.

Arbitri polemiche VAR

Se queste novità dovessero essere confermate si tratterebbe certamente di un passo in avanti fatto verso la chiarezza ed in maniera del tutto inevitabile potrebbero servire a placare in maniera a dir poco importante anche i veleni che settimanalmente si riversano sul campionato italiano.