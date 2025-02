Gol di Victor Osimhen nel campionato turco! L'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli ha segnato l'ennesima doppietta stagionale con la maglia del Galatasaray, nel campionato di calcio turco dove ormai ha raggiunto quota 14 gol in 18 presenze. Allo score di Osimhen vanno poi aggiunti altri 5 gol segnati in Europa League, per un totale di 19 gol e 5 assist in 24 presenze al Galatasaray.

Guarda il gol di Osimhen oggi nella partita Rizespor-Galatasaray 1-2 con doppietta dell'ex Napoli: