Empoli-Roma 2-4: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio - Vittoria importante per la Roma, che con un primo tempo sontuoso ha steso l'Empoli portandosi all'intervallo in vantaggio per 4-0 grazie alla doppietta di Abraham ed alle reti di Sergio Oliveira e di Zaniolo. Ci ha provato nella ripresa la squadra di Andreazzoli, che è solo riuscita a dimezzare lo svantaggio ed a portarsi sul 2-4.

Empoli-Roma, il tabellino

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Marchizza (42' Viti), Ismajili, Tonelli, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli (81' Benassi); Bajrami, Henderson (81' Cutrone); Pinamonti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan (75' Veretout), Cristante, Sergio Oliveira, Maitland-Niles (60' Matias Vina); Zaniolo (79' Felix Afena), Abraham.

Marcatori: 24', 33' Abraham, 35' Oliveira, Zaniolo, 55' Pinamonti, 72' Bajrami.