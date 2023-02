Empoli-Napoli, guardate cosa vendono i napoletani allo stadio Castellani! | VIDEO

Empoli Napoli oggi alle ore 18:00, partita di Serie A valida per la giornata 24 del campionato italiano. Il nostro inviato Pasquale Cacciola è già arrivato allo stadio Castellani e tra poco sarà in diretta tv per il consueto pre-partita di CalcioNapoli24.

Tantissima polizia allo stadio Castellani per le attività di filtraggio e pre-filtraggio e per evitare contatti tra le due tifoserie. Nonostante il divieto di trasferta, infatti, arriveranno tantissimi tifosi napoletani da tutta Italia per la partita di oggi.

Allo stadio compaiono già le bandiere celebrative per il terzo scudetto del Napoli, nonostante la scaramanzia: guardate cosa vendono i napoletani all'esterno dello stadio Castellani di Empoli.