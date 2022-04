Empoli-Napoli, Di Lorenzo non ce la fa: ecco quando rientrerà

Napoli Calcio - Empoli-Napoli, ancora spazio ad Alessandro Zanoli sulla fascia sinistra. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Giovanni Di Lorenzo, vero padrone di quella corsia, malgrado sia sulla via del recupero non riuscirà a rientrare per la trasferta toscana.

Napoli, quando rientrerà Di Lorenzo?

Spazio pertanto al classe 2000 indirizzato alla sua ennesima partita da titolare. Per quanto riguarda invece Di Lorenzo, molto più verosimilmente sarà disponibile per Napoli-Sassuolo del prossimo 30 aprile.