Empoli, infortunio grave per Caprile: si può operare alla caviglia, i tempi di recupero

Le ultime notizie sull'infortunio di Caprile del Napoli che è in prestito all'Empoli, arrivano aggiornamenti sulle condizioni e i tempi di recupero del giovane portiere andato ko e che starà fuori a lungo.

Infortunio Caprile: tempi di recupero

Guai in vista per l'Empoli di Paolo Zanetti che deve fare i conti con l'infortunio di Elia Caprile. Infortunatosi alla caviglia, per lui le cose sembrano essere più gravi del previsto. Per Caprile: le condizioni secondo PianetaEmpoli riferisce di uno stop di almeno due mesi, con tempi di recupero che potrebbero allungarsi ulteriormente in caso di intervento chirurgico.