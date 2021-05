Lutto nel mondo del calcio: morto lo storico ex medico della SSC Napoli Emilio Acampora

Napoli - Lutto nel mondo del calcio: è scomparso il dottor Emilio Acampora, storico ex medico sociale del calcio Napoli. Si è spento all'età di 91 anni il dott. Emilio Acampora, storico medico sociale del club partenopeo e della squadra azzurra durante l'era Maradona a Napoli. E' arrivato il messaggio del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli: "Il medico del Napoli, il medico degli scudetti e della Coppa Uefa. A 91 anni ci ha lasciato Emilio Acampora, fratello del nostro collega Romolo a cui vanno le nostre condoglianze. Il medico di Maradona e il medico che nelle ore prima della finale di Coppa Uefa mise in piedi il grande Careca dopo un violento febbrone. In panchina e a bordo campo Emilio Acampora era un'istituzione del grande Napoli".