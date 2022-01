Napoli calcio - Sarà una Sampdoria in piena emergenza difensiva quella che giocherà domenica contro il Napoli. I blucerchiati hanno infatti in forte dubbio i due centrali titolari Yoshida e Ferrari i quali sono usciti malconci dalla gara di ieri contro il Cagliari. In più c'è da considerare l'assenza di Colley impegnato in Coppa D'Africa.