Ultime notizie - Non solo Fiorentina-Juventus, anche un'altra partita di questo turno di campionato è a forte rischio. Il match in questione è quello tra Bologna e Lazio in programma domenica alle ore 15 allo stadio Dall'Ara. In Emilia Romagna, così come in Toscana, è allerta rossa per il forte maltempo. Si attendono decisioni ufficiali a stretto giro.