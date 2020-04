Emergenza Coronavirus, in Argentina si valuta lo stop definitivo al campionato

Ultime notizie calcio - L'emergenza Coronavirus è chiaramente mondiale e, di conseguenza, in ogni angolo del mondo, in ambito calcistico, si sta discutendo circa la ripresa dei campionati. Lo stesso sta accadendo anche in Argentina, dove la SuperLiga è ferma da marzo. Si sta valutando, da quelle parti, di concludere qui la stagione ed in tal caso il Boca Juniors capolista si laurerebbe campione e sarebbe ammesso alla Libertadores 2021 assieme a River Plate, Racing e Argentinos Juniors. Verrebbero in tal caso bloccate le retrocessioni e si ripartirebbe direttamente nel gennaio del 2021 con un campionato a 26 squadre. Ovviamente sono ore di valutazioni dal momento che si può decidere buona parte del futuro del calcio argentino in questa fase storica.