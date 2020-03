Emergenza Coronavirus, il bollettino: superati i 20mila contagiati, aumentano vittime (+368) e guariti (+369)

Ultime notizie calcio. Ecco il consueto bollettino relativo ai contagi del Coronavirus in Italia divulgato da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Il totale relativo ai casi di positività è 20.03, di questi 9268 sono in isolamento. 1372 sono in terapia intensiva. I morti registrati oggi sono 368 (1.809 le vittime complessive), mentre sono 2335 i guariti. L’incremento rispetto a ieri è 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprensivo di vittime e guariti - ha raggiunto i 27.747.