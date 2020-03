Emergenza Coronavirus, i giocatori del Napoli si mobilitano per gli ospedali partenopei: ecco le iniziative degli azzurri

Notizie Napoli calcio. L'emergenza Coronavirus sta colpendo duramente l'Italia, bloccano quasi del tutto il paese ed i propri organi economici. A farne le spese è stato anche il calcio, con la ripresa del campionato che appare ancora un rebus. In attesa di tempi migliori, i calciatori del Napoli stanno dando il loro contirbuto per sostenere le spese e le strutture mediche dei vari ospedali di Napoli. Ecco quanto scritto da Tuttomercatoweb circa le iniziative dei giocatori azzurri, seguite al flashmob organizzato qualche giorno fa dalla società del presidente De Laurentiis:

Lorenzo Insigne è stato protagonista anche di un aiuto importante all'Ospedale Cotugno. Sui social ha invitato i tifosi a farsi avanti mentre l'entità della sua donazione è stata svelata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca (100mila euro, ndr). Protagonisti anche tutti gli altri compagni di squadra: Marta Ponsati, compagna di Callejon, ha subito invitato tutta la squadra ad una raccolta fondi per il Cotugno, arrivata quasi ad 800mila euro. Successivamente un'altra campagna è stata lanciata da Jessica Ziolek, compagna di Milik, appoggiata da tutta la squadra con offerte e condivisione sui social. E potrebbe non finire qui, considerando la crescita dei contagi degli ultimi giorni e l'emergenza che inizia a mettere in ginocchio le strutture campane.