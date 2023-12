Ultime notizie SSC Napoli - Sarà l'ultimo Natale da azzurro per Elmas che però non è a Napoli: dopo le visite mediche in Germania con il Lipsia, è tornato a casa in Macedonia per qualche ora lontano dai riflettori.

Chi è arrivato da poco in azzurro è invece Lindstrom, con la famiglia al completo in Danimarca nella speranza di dare una sterzata alla sua stagione. Quella, in fondo, è la speranza di tutti, di tifosi e calciatori.