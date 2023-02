Elmas, numeri impressionati! Nessuno come lui in Serie A: media-gol superiore anche a Kvaratskhelia

Notizie Napoli calcio - E' arrivato l'anno della consacrazione per Elijf Elmas: il centrocampista macedone, a lungo considerato un jolly tattico misterioso, quest'anno sta disputando una stagione da record.

Elmas numeri da record

Elmas è di fatto un titolare aggiunto per Spalletti che, specialmente a partita in corso, utilizza l'ex Fenerbahce per spaccare le partite con risultati stupefacenti. Come riportato da TMW, i numeri di Elmas in questa stagione sono straordinari: con 6 reti ha segnato il doppio di Piotr Zielinski giocando, in pratica, quasi la metà dei minuti.

La media realizzativa poi è da urlo: quella del polacco è di 1 gol ogni 465 minuti, Elmas è a 1 ogni 139, addirittura superiore a Kvicha Kvaratskhelia che ne segna 1 ogni 148' di gioco. Il macedone e Teun Koopmeiners dell'Atalanta sono di fatto i centrocampisti di tutta la Serie A che hanno segnato di più. 6 gol a testa, ma con una differenza. La media realizzativa, considerato che l'olandese ha giocato circa mille minuti più del gioiello azzurro.