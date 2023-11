Elmas da jolly a comparsa e il futuro è sempre più in bilico

Nel Napoli che cerca di risollevarsi e di rilanciarsi in chiave scudetto, come nel post partita della gara vinta all'Arechi di Salerno con la Salernitana, hanno dichiarato Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka, c'è un calciatore scontento che non riesce a trovare spazio se non col contagocce. Per Eljif Elmas ci sono state, fin qui, 10 presenze ma insieme è riuscito a mettere soltanto 242' minuti tra Serie A e Champions League.

Eljif Elmas

Elmas in campo con la Salernitana

Eppure Elmas, uomo jolly di Luciano Spalletti nella passata stagione, quella che ha visto la vittoria dello Scudetto, riusciva, pur non partendo da titolare spesso, a trovare spazio con regolarità. E il feeling con il tecnico di Certaldo era evidente, come dimostrano le parole al miele che sono state spese:

"Elmas mette sempre tutto in campo, merita di giocare", diceva Luciano Spalletti. “Io sono sempre stato disponibile con Spalletti. Lui è un vero uomo con grande carattere, lo vedevo come un papà perché stavamo sempre insieme", rispondeva Elmas.

Elmas ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 e da qualche tempo si comincia a parlare del suo futuro, con le dichiarazioni del suo entourage che evindenziano come ci possa anche essere un addio a fine stagione. Intanto, a Salerno, ha trovato il gol, non esultando ma chiudendo di fatto una gara che poteva essere in bilico fino alla fine. Giocando alto a sinistra, al posto di Kvaratskhelia, dopo che in questo avvio di stagione aveva giocato anche a destra e a centrocampo. Insomma, una duttilità che fa al caso del Napoli, serve soltanto concedergliela per fargli ritrovare anche il sorriso e l'esultanza al gol.

