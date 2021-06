Ultime notizie calcio Napoli - Ancora una volta straordinario protagonista con la sua Nazionale Elijf Elmas, che ha trovato anche questa sera la via del gol nell'amichevole contro la Slovenia. Fantastica la firma messa dal fantasista azzurro, che ha trovato la via della rete con un tiro al volo che si è insaccato alle spalle di Belec. La gara si è conclusa per 1-1.

