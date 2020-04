Ultime calcio Napoli - In Macedonia accusano ingiustamente Elijf Elmas di aver violato la quarantena per l'emergenza Coronavirus. La notizia è tuttavia priva di fondamento, visto che il video in questione è stato girato l'anno scorso. Il centrocampista azzurro sta seguendo le direttive del governo italiano e della dirigenza del Napoli come tutti gli altri.

Clicca sulla foto per ingrandirla.