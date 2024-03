Elezioni regionali Abruzzo: rieletto il governatore Marsilio, può esultare De Laurentiis!

Ultime notizie - Marco Marsilio vince le elezioni regionali in Abruzzo. La coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato Marco Marsilio, rieletto presidente alle elezioni regionali in Abruzzo, ha ottenuto il 53,5%, secondo i dati definitivi pubblicati sul sito Eligendo del Viminale. 46,5% delle preferenze per la coalizione di centrosinistra che ha sostenuto il candidato Luciano D'Amico. "Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro". Così Marco Marsilio in nottata ha commentato i risultati delle regionali in Abruzzo che lo vedono ampiamente avanti sullo sfidante del Pd-M5S Luciano D'Amico. "Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo - ha detto Marsilio -, perché era il suo triste passato. Il campo largo non sarà il futuro dell'Italia".

Ritiro del Napoli a Castel di Sangro

La rielezione di Marco Marsilio non può che far piacere alla SSC Napoli che proprio con l'attuale governatore dell'Abruzzo ha sancito un accordo molto lungo per il ritiro estivo a Castel di Sangro. Nei giorni scorsi il candidato consigliere in quota Partito Democratico Silvio Paolucci aveva tuonato proprio contro il ritiro estivo del club del presidente De Laurentiis in Abruzzo dichiarando: "Se vince il PD alle elezioni regionali toglieremo i fondi per il ritiro del Napoli".