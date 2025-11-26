Edoardo Bove al Santobono-Pausilipon con Unicef: iniziativa di solidarietà per i bimbi ricoverati | FOTO

Ultime notizie Napoli - Gesto da vero campione quello di Edoardo Bove. Il centrocampista, lontano dal calcio giocato dallo scorso 1 dicembre 2024 a causa di un problema cardiaco, sta svolgendo una serie di attività di solidarietà che riguardano i più bisognosi. La sua attività fuori dal campo, infatti, è chiara: portare sorrisi ed aiutare chi ne ha più bisogno.

Edoardo Bove al Santobono-Pausilipon

Oggi è toccato ai bambini dell'ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon di Napoli per portare dei regali ai bambini ricoverati in ospedale in compagnia del portavoce dell'Unicef Italia Andrea Iacomini, la presidente dell’Unicef Campania Emilia Narciso, il presidente dell’Unicef Napoli Tommaso Montini, Tamara Lapucci, consumer insights manager Clementoni, e lo street Artist Merioone. Unicef ha creato una sinergia con Clementoni per donare 2500 regali ai bambini attulamente ricoverati nelle strutture ospedaliere nell'ambito dell'iniziativa "Regalo Sospeso".

Edoardo Bove al Santobono

Bove al Santobono, il commento del direttore generale

Il direttore generale Rodolfo Conenna ha commentato: