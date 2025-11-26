Edoardo Bove al Santobono-Pausilipon con Unicef: iniziativa di solidarietà per i bimbi ricoverati | FOTO
Notizie Napoli - Edoardo Bove all'ospedale Santobono-Pausillipon con Unicef: doni e sorrisi per i piccoli ricoverati in ospedale nell' iniziativa
Ultime notizie Napoli - Gesto da vero campione quello di Edoardo Bove. Il centrocampista, lontano dal calcio giocato dallo scorso 1 dicembre 2024 a causa di un problema cardiaco, sta svolgendo una serie di attività di solidarietà che riguardano i più bisognosi. La sua attività fuori dal campo, infatti, è chiara: portare sorrisi ed aiutare chi ne ha più bisogno.
Edoardo Bove al Santobono-Pausilipon
Oggi è toccato ai bambini dell'ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon di Napoli per portare dei regali ai bambini ricoverati in ospedale in compagnia del portavoce dell'Unicef Italia Andrea Iacomini, la presidente dell’Unicef Campania Emilia Narciso, il presidente dell’Unicef Napoli Tommaso Montini, Tamara Lapucci, consumer insights manager Clementoni, e lo street Artist Merioone. Unicef ha creato una sinergia con Clementoni per donare 2500 regali ai bambini attulamente ricoverati nelle strutture ospedaliere nell'ambito dell'iniziativa "Regalo Sospeso".
Bove al Santobono, il commento del direttore generale
Il direttore generale Rodolfo Conenna ha commentato:
"Torna nel nostro ospedale il regalo sospeso di UNICEF, non soltanto un dono materiale, ma un importante messaggio di attenzione ai diritti dei bambini che, ogni giorno, curiamo e accompagniamo all’AORN Santobono Pausilipon. Grazie a UNICEF, a Clementoni, all’artista Merioone e al calciatore Edoardo Bove che hanno scelto di unire solidarietà, educazione e creatività in questo importante progetto che favorisce il dialogo, la curiosità e aiuta a comprendere il tema fondamentale dei diritti dell’infanzia".