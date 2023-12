Ecco qual è stato il segnale della resa del Napoli contro la Roma

Ultime notizie Napoli - Il secondo tempo di Roma-Napoli si apre con un sinistro di Zielinski che Rui Patricio controlla facilmente, come racconta Il Mattino. Poi succede tanto altro.

Quando il match sembrava viaggiare su un sostanziale equilibrio ci pensa Politano a perdere la bussola. E la testa:

“Viene placcato da Zalewski (ammonito), reagendo però in maniera plateale. Inevitabile il rosso che lascia il Napoli in 10 uomini. Il Napoli prova a reagire, come se non bastasse ci pensa pure Osimhen a rimediare un rosso nel finale. È il segnale della resa. Incondizionata. Quando Lukaku nel recupero segna il raddoppio, gli azzurri sono già negli spogliatoi. Rossi di vergogna”