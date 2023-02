"E' tuo!": Osimhen e Kvara uniti più che mai, la dedica di Victor dopo il gol del 3-0 | FOTO

Dedica per Khvicha Kvaratskhelia da parte di Victor Osimhen per il gol del 3-0 del Napoli contro lo Spezia. Il nigeriano, dopo l'assist al bacio del georgiano che invece di tirare ha preferito servire il suo compagno, ha indicato più volte Kvara per rendergli onore per questa rete. Clicca su foto allegate per vedere:

Intanto sono state queste le dichiarazioni del bomber e capocannoniere azzurro a Dazn:

"Dobbiamo guardare avanti e combattere come fatto oggi, anche oggi nel primo tempo abbiamo giocato bene con una squadra solida e cattiva. Sono molto contento di questa vittoria, sto migliorando tanto e devo ringraziare i miei compagni e l'allenatore, cercherò di migliorare ancora. Abbiamo una bella possibilità per vincere questo campionato, ma guardiamo partita dopo partita senza guardare oltre. Prima della partita con un tiro avevo colpito una tifosa dello Spezia, ho calciato molto forte e sono andato a scusarmi".