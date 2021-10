Lazio-Inter, Dumfries come Koulibaly: l'interista oggetto di razzismo da parte di un tifoso laziale [VIDEO]

Serie A - Dopo il caso eclatante di Koulibaly in Fiorentina-Napoli, ieri durante Lazio-Inter si è assistito ad un altro episodio di razzismo ai danni del calciatore interista Dumfries.

Lazio Inter, versi razzisti a Dumfries

Versi razzisti per Dumfries dell'Inter durante Lazio Inter. E' dalla Tribuna, come dimostrano anche le immagini DAZN, che un tifoso gli ha fatto il verso della scimmia contro Dumfries.

Ecco il commento del giornalista Alciato sull'accaduto: "È telegenico, quindi per fortuna le immagini sono chiare. In tv viene bene, quindi per fortuna non possono esserci dubbi sulla sua identità. Sta facendo il verso della scimmia a Dumfries. Trovarlo e sbatterlo fuori dagli stadi dovrebbe essere molto semplice".