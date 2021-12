Insolito duello di mercato per Edinson Cavani, centravanti legato al Manchester United da un contratto in scadenza a giugno.

Cavani seguito da Barcellona e Corinthians

I red devils sono pronti a liberarlo già a gennaio e ad oggi, riporta Globoesporte, ci sono Barcellona e Corinthians in vetta alla classifica di gradimento del Matador. Sullo sfondo anche la Juventus, che per ora non è andata oltre una chiacchierata.