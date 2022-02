UFFICIALE - Terremoto in casa Ajax, si dimette il ds Overmars! Molestate alcune colleghe: "Me ne vergogno"

Ultime notizie calcio - Incredibile, oltre che inaspettato, terremoto in casa Ajax. Il direttore sportivo Marc Overmars si è dimesso dalla sua carica dopo i colloqui avuti nei giorni scorsi con il consiglio di sorveglianza e con il direttore generale Edwin van Der Sar. A far sollevare questo polverone una serie di messaggi inappropriati inviati ad alcune colleghe che possono essere ascritte alla sfera delle molestie. Queste le parole con le quali ha annunciato il suo addio:

“Mi vergogno, non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite, cosa che mi è stata chiarita nei giorni scorsi. Chiedo scusa, per qualcuno nella mia posizione questo comportamento è inaccettabile. Non vedo altre opzioni che lasciare l’Ajax”.