Doppietta Kvaratskhelia Georgia-Scozia, primo da bomber e secondo da fuoriclasse | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Kvaratskhelia show! L'attaccante del Napoli ha messo insieme una doppietta nella gara che la Georgia ha giocato in casa con la Scozia. Punteggio finale di 2-2.

Video gol Kvaratskhelia Georgia-Scozia

L'azzurro sblocca prima il match contro la Scozia al minuto 15 con un cross dalla destra che lo trova sul taglio sul primo palo pronto ad insaccare in porta in scivolata. Poi trova il raddoppio al minuto 56' pochi minuti dopo il gol momentaneo del pareggio scozzese con una azione personale sulla sinistra, spostamento verso il centro e conculsione con il destro trovando il palo lungo. Alla fine finisce in parità con McTominay che trova la doppietta personale. Kvaratskhelia si presenta così a Walter Mazzarri.