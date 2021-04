Ultime notizie Serie A. Esattamente come Antonio Conte fece nella sfida tra Inter e Udinese ("Sei sempre tu Maresca, sempre tu!"), anche Donnarumma non le ha mandate a dire al direttore di gara dopo l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic contro il Parma al minuto 60 quando i rossoneri erano in vantaggio per 2-0. Queste le sue parole sulla sua decisione: "Cosa stai facendo? Sempre i protagonisti dobbiamo fare".

