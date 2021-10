Dolce incursione nel ritiro della Nazionale, De Riso incontra anche Insigne [FOTOGALLERY]

Ultime calcio - Un’incursione tanto dolce quanto inaspettata quella del Maestro Pasticcere Sal De Riso, Presidente AMPI (Associazione Maestri Pasticceri Italiani), nel ritiro della Nazionale italiana alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna. Una sferzata di energia che dalla Costiera Amalfitana arriva direttamente a Milano, occasione propizia anche per degustare in anticipo “Sua Maestà Il Milanese”, il tradizionale panettone di Natale. Ha incontrato tutti i calciatori e in particolar modo, Insigne, Donnarumma, Bonucci, Chiellini e Sirigu oltre al CT Mancini.

Clicca sulle foto per ingrandirle