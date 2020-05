Disavventura Del Piero: ex attaccante ricoverato d'urgenza per colica renale

Notizie Calcio - Piccola disavventura per Alessandro Del Piero. A riferirlo è lo stesso ex attaccante via Instagram. Immortalandosi in un selfie direttamente da un letto di ospedale, infatti, l'attuale opinionista Sky ha commentato così: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 mm possa fare così male". Si è trattata di una colica renale. Il 45enne di Conegliano ha avuto bisogno di un ricovero immediato per l'eccessivo dolore, ma fortunatamente l'allarme è presto rientrato. Ora sta completando la terapia ma sta meglio.