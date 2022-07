Disavventura Bakayoko: fermato e perquisito dalla polizia con pistola puntata | VIDEO

Brutta disavventura per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista del Milan dopo essere sceso in campo con il club rossonero nell'amichevole valida per la Telekom Cup contro il Colonia mai si sarebbe aspettato di essere protagonista di una scena, a dir poco surreale, che è destinata a far discutere.

Bakayoko perquisito dalla Polizia

L'ex calciatore del Napoli è stato costretto a scendere dalla sua auto nel centro di Milano ed è stato perquisito da un agente mentre un altro puntava la pistola contro il suo veicolo. Questa situazione è andata avanti per diversi secondi e gli agenti in questione erano convinti di quello che stavano facendo senza dare nessun segnale di dubbio. Pochi secondi dopo si avvicina un terzo uomo in divisa agli altri due che gli dice qualcosa e tutto si ferma. Il momento in cui l'agente scopre di perquisire un calciatore del Milan è quasi surreale. Dal suo volto si scorge un misto di sorpresa e quasi di sconforto per tutto ciò che aveva fatto poco prima.