Notizie - Analisi sugli stipendi della Salernitana da parte dei colleghi di TMW. Il quadro che ne emerge è abbastanza complicato da sostenere: la Salernitana, ultimissima in Serie A, a bilancio mette ben 56 milioni di euro lordi per gli ingaggi di propri tesserati, circa 30 netti. Pure al netto di esuberi e altro, cifre fuori dalla portata di chi lotta per salvarsi.