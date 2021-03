Diritti Tv, è polemica sul Sassuolo che non vota per DAZN: Carnevali e Sky sono partner [FOTO]

Ultime calcio - A far scatenare la polemica riguardo il caso diritti tv questa volta è la posizione del Sassuolo. Che non vota per concederli a DAZN e difende la posizione di Sky.

Diritti tv, è polemica sulla posizione del Sassuolo: il motivo

In particolare, l'ad del Sassuolo, Carnevali ha dichiarato:

"La scelta non deve basarsi solo su un mero aspetto economico, serve una visione strategica. Dazn? Non siamo ancora pronti. Noi abbiamo votato in questo modo e andremo avanti così. Sarebbe auspicabile non arrivare a far scadere i bandi e chiudere in modo positivo prima, ma ci sono pareri contrastanti".

Arriviamo alla polemica. Paolo Ziliani scrive sul proprio profilo Twitter:

"ULTIMORA. Attenzione! Di colpo spuntano club di Serie A che ai soldi dei diritti tv di DAZN preferiscono la "visione strategica" (qualunque cosa voglia dire) di Sky. Lo ha spiegato Carnevali (Sassuolo) dopo che Ferrero (Samp) ci aveva provato invano. Aria di supercazzola.

Ma spieghiamo nel dettaglio cos'è accaduto, poiché Ziliani cita Sport Insider che a sua volta racconta: "E' commovente la dichiarazione del Sassuolo in favore di Sky. Sarebbe da credergli se non fosse che la stessa Sky è cliente, pare anche importante, della società di eventi dello stesso amministratore delegato del Sassuolo".

Ed eccone la testimonianza: