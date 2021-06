Diritti Tv, Sky: pacchetto calcio a soli 5 euro al mese, tutte le novità

Serie A - L’Europeo non è ancora arrivato alla fine, ma Sky guarda già all’inizio della prossima stagione e annuncia novità per quanto riguarda la propria offerta per il pacchetto Sky Calcio, grazie al quale offrirà più di 800 partite di calcio italiano ed europeo, tutte insieme.

Il calcio italiano per il triennio 2021-2024:

La Serie A, con 3 partite su 10 per ciascun turno, con le gare del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45

La Serie B, con tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout.

E poi la grande stagione del calcio europeo, 300 partite da vivere con i grandi campioni internazionali.

La Premier League. Il campionato dei campioni d’Europa: venti stadi meravigliosi, venti squadre, tra le quali Chelsea, City, Liverpool, United, Arsenal, Tottenham, Leicester.

La Bundesliga. Le migliori partite del campionato tedesco, con i giovani talenti del Borussia Dortmund e del Lipsia ad inseguire il super bomber Lewandowsky e il suo Bayern Monaco.

E poi la novità Ligue 1, con le partite del campionato francese, la voglia di rivincita del PSG di Neymar, e del nuovo acquisto Donnarumma, dopo che il Lille ha conquistato l’ultimo titolo.

La novità è che a partire dal prossimo 1° ottobre il prezzo del pacchetto Sky Calcio avrà un prezzo di 5 euro al mese. Inoltre – come già noto – dal 1° luglio al 30 settembre 2021, il costo di Sky Calcio è azzerato, e da ora e fino al 31 dicembre 2021, i clienti saranno liberi di rimuovere Sky Calcio, senza costi né spese.

Inoltre, sino al 30 settembre sarà possibile anche recedere dal proprio abbonamento senza costi né spese: nel mese di luglio arriverà da Sky una comunicazione importante con tutte le indicazioni su modalità e tempi.