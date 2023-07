Diritti tv Serie A, tre opzioni per vedere le partite dal 2024

Notizie Calcio Napoli -? La Lega Serie A è cautamente ottimista: le offerte delle tv per il campionato, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbero tornate su valori rispettabili. Quelle definitive arriveranno lunedì, entro le ore 12. E stando al quotidiano, in sintesi esisterebbero tre combinazioni allo stato attuale per vedere la Serie A in tv a partire dal 2024/25:

una con la Serie A trasmessa su DAZN e Mediaset , ma non su Sky;

, ma non su Sky; una con DAZN e Sky (come già accade attualmente), ma senza la presenza di Mediaset;

(come già accade attualmente), ma senza la presenza di Mediaset; una con tutte e tre le emittenti

Vedere una partita in chiaro ogni weekend su Mediaset è possibilità concreta. Lunedì pomeriggio l’assemblea dei club valuterà le nuove offerte che le tv metteranno in busta. La speranza è sempre quella di superare il muro dei 900 milioni di euro a stagione.