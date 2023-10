Diritti Tv Serie A, De Laurentiis guida la coalizione contro DAZN e Sky! Ritardata la trasferta a Berlino

Diritti Tv Serie A, Aurelio De Laurentiis guida la coalizione contro DAZN e Sky! Il presidente del Napoli è seriamente intenzionato a promuovere la creazione di un canale alternativo per trasmettere le partite del campionato di calcio italiano e si è messo alla guida di una coalizione formata da sei club che si oppongono all'asse Cairo-Lotito, rappresentanti di Torino e Lazio.

Diritti Tv Serie A

Ultime news. Come riporta l'edizione online del quotidiano Il Mattino, l'obiettivo di De Laurentiis è far sì che l'Assemblea di Lega Serie A rifiuti l'offerta da 900 milioni di euro di DAZN e Sky e rivolga il proprio sguardo all'estero, verso fondi stranieri come lo statunitense Oaktree.

Nella coalizione di De Laurentiis ci sono: Salernitana, Fiorentina, Roma, Milan, Juventus. Il Mattino parla di un accordo tra De Laurentiis e Iervolino, presidente della Salernitana, che si sarebbe unito alla causa promossa dal patron del Napoli.

De Laurentiis tiene così tanto a questa partita che - riporta Il Mattino - "lascerà Garcia da solo fino a tarda sera, perché raggiungerà l’hotel nel cuore di Berlino, dove il Napoli va in ritiro, solo al termine dei lavori dell’Assemblea".