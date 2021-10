Il pullman del Napoli è partito verso il Maradona, cori e fiume di tifosi a sostenere la squadra! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - E' partito il pullman del Napoli verso Napoli-Torino e soprattutto verso lo stadio Maradona. E un fiume di tifosi e ultras stanno accompagnando e scortando il bus fino allo stadio con motorini, cori e festeggiamenti. Per far sentire la vicinanza alla squadra partenopea, per quella che potrebbe essere la ottava vittoria su otto gare di Serie A. Un bellissimo gesto di sostegno per la squadra di Spalletti.

Centinaia di tifosi del Napoli sono appena arrivati all'esterno dell'Hotel Caracciolo, sede del ritiro del Napoli in attesa del match delle 18 contro il torino al Maradona. I gruppi organizzati si sono dati appuntamento fuori l'Hotel per caricare la squadra in cerca dell'ottava vittoria consecutiva in campionato. Entusiasmo alle stelle e bandiere al vento per gli azzurri che saranno scortati dagli ultras fino allo Stadio Maradona.

Clicca sul video per guardare le immagini di CalcioNapoli24 per rivedere il momento della partenza del bus del Napoli: