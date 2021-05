Dionisi rimanda il vertice con l'Empoli, il Sassuolo si muove per lui

Ultime notizie calcio - Uno dei tanti nomi accostati alla panchina del Napoli prima dell'arrivo di Luciano Spalletti è stato quello di Alessio Dionisi, che alla guida dell'Empoli quest'anno ha fatto grandissime cose. Stando a quanto raccontato da "La Nazione", però, il futuro del tecnico resta incerto nonostante la promozione in Serie A. A quanto pare, infatti, continua a rimandare l'incontro con il club toscano per discutere il rinnovo a dimostrazione del fatto che qualcosa si sta muovendo. Ci sta pensando, infatti, seriamente il Sassuolo per rimpiazzare Roberto De Zerbi, oltre a Bologna ed Hellas Verona che da tempo lo stanno monitorando.

