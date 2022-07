UFFICIALE - Spalletti ne convoca 29 per Dimaro: c'è Koulibaly, presenti i nuovi acquisti e tanti giovani | FOTO

Notizie Napoli calcio. Tutto pronto per l'inizio della stagione 2022/23 del Napoli: sarà il secondo anno di Spalletti sulla panchina azzurra, con la squadra che in serata raggiungerà il ritiro di Dimaro dove da domani inizieranno gli allenamenti.

Potrete seguire tutta la preparazione in diretta di CalcioNapoli24 TV (canale 79 del dt) e su CalcioNapoli24.it oltre che sulle nostre pagine social Youtube, Twitter e Instagram: allenamenti, amichevoli, interviste esclusive e conferenza stampa tutto in tempo reale.

La lista dei convocati:

Portieri : Contini, Idasiak, Marfella, Meret.

: Contini, Idasiak, Marfella, Meret. Difensori : Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka

: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka Centrocampisti : Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski

: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin.

Convocati Spalletti ritiro Napoli Dimaro

Ritiro Dimaro Napoli, convocati Spalletti

Intanto la stessa SSC Napoli ha provveduto a comunicare i convocati dello stesso Spalletti per il ritiro in Trentino. Questa la lista dei 29 azzurri convocati per la prima fase di ritiro pre campionato. Naturalmente il gruppo dei Nazionali si aggregherà nei giorni successivi.

Clicca sul file in allegato per leggere la lista completa