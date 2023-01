Ancora in corso le vacanze mondiali per Messi, Di Maria e Paredes. Secondo Sportmediaset la stella del PSG ha organizzato venerdì una grande festa a Rosario per il trionfo nel Mondiale in Qatar.

Di Maria e Paredes ancora in Argentina

Presenti c'erano anche Di Maria e Paredes e le loro foto e video hanno fatto il giro dei social, scatenando la reazione dei tifosi bianconeri, infuriati per il loro ancora mancato rientro a Torino.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli