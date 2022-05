Scrive sul proprio account Facebook Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, su Lorenzo Insigne:

Ultime calcio Napoli

"10 anni di gol e gioie con la maglia azzurra. Un’eccellenza del calcio, un grande campione che Napoli ricorderà per sempre. Grazie per le emozioni che ci hai regalato. Ciao Lorenzo e in bocca al lupo per questa tua nuova avventura! Ps: ci mancherà il tuo tiraggiro".