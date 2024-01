"Di Lorenzo con la sedia a rotelle", la genesi dello sfogo di Giuffredi, una critica infelice l'ha fatto infuriare | VIDEO

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, qualche giorno fa, aveva fatto tremare i polsi ai tifosi azzurri mettendo quasi in dubbio il futuro del capitano Giovanni Di Lorenzo a Napoli, tuonando così:

"Di Lorenzo è molto dispiaciuto della situazione che sta vivendo il Napoli. Penso che nel suo cuore sia dispiaciuto anche delle critiche che sente . È normale criticare, ma devo anche dire che hanno tutti la memoria corta. Negli ultimi 4 anni non ricordo una partita sbagliata da Di Lorenzo che è stato uno dei terzini migliori al mondo.Non è una situazione singola dello stesso calciatore, ma a me dispiace che le persone abbiano la memoria corta, chiunque sia. A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni" .

A Radio Napoli Centrale, però, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, nella giornata di oggi ha poi ridimensionato il caso senza però sottolineare quale pesante critica l'avesse fatto sbroccare:

“Le mie parole su Di Lorenzo? Le mie parole sono state interpretate male. Non voglio portarlo via da Napoli, abbiamo rinnovato il contratto da poco, se noi facciamo una cosa è perché intendiamo farla. Io ho esternato un malessere. Ho detto che è giusto e normale che quando un giocatore va male, prende delle critiche e i miei calciatori sono sempre propensi a prendersi le proprie responsabilità. Il calo di rendimento, quando le squadre non vanno bene, ce l’hanno tutti, tranne che Maradona. Ho semplicemente trovato eccessive e abbastanza maleducate le critiche rivolte a Di Lorenzo, ma non da parte dei tifosi, quella è la parte più bella e onesta. Ci sono, però, addetti ai lavori e giornalisti che hanno utilizzato termini veramente offensivi, credo non sia corretto. Da parte mia c’è rammarico, dispiacere e da parte mia ci sono certe esternazioni".