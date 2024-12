Di Lorenzo, cameo nella serie tv Uonderbois della Disney: scena con Nino D'Angelo! | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Grande protagonista è una Napoli underground, tra misteri, storie popolari e tunnel sotterranei. Una città amatissima da registi premi Oscar come Sorrentino e Salvatores, ma anche da grandi produzioni italiane e internazionali (dalla saga de L'amica geniale a Gomorra, dai Bastardi di Pizzofalcone a Mina Settembre, per citarne alcune). Dopo Qui non è Hollywood, dedicata all'omicidio di Sarah Scazzi, e le relative polemiche, Disney+ propone un'altra serie tv originale tutta italiana che debutterà il prossimo 6 dicembre: Uonderbois, sei episodi cui fanno da cornice le leggende popolari di questa città unica al mondo. E in cui c'è anche il capitano della SSC Napoli, Giovanni Di Lorenzo: il terzino azzurro è presente con un cameo nella nuova serie originale Uonderbois - Il tesoro segreto di Napoli.

Di Lorenzo in Uonderbois

Diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano, creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli, la serie ha come protagonisti Serena Rossi, totalmente trasformata, e Massimiliano Caiazzo in versione supereroe incappucciato con uno skateboard in spalla per i sotterranei di Napoli. Uonderbois è un prodotto adatto sia ai giovanissimi che a un pubblico adulto, in grado di raccontare una storia di misteri e oscurità in una Napoli come raramente si è vista in tv o al cinema. Dalle bellezze di questa città è facile farsi rapire, ma a tutto ciò che di magico e misterioso si cela in questo luogo hanno accesso solo coloro che sanno vedere oltre le apparenze. Atmosfere alla Goonies, film cult anni '80, rivivono in salsa partenopea in Uonderbois: protagonisti sono cinque amici dodicenni pronti a vivere insieme una grande avventura alla scoperta di una Napoli segreta e folkloristica, piena di sorprese ma anche di insidie.

La vicenda prende il via quando gli amici sono prossimi a essere sfrattati dalle case nei quartieri popolari in cui vivono. Questo perché La Vecchia (Serena Rossi), perfida proprietaria degli stabili, sta per vendere le abitazioni in cambio di una misteriosa statuetta di Maradona. Statuetta che verrà trafugata da Tonino Uonderboi (Massimiliano Caiazzo), in persona: si tratta del loro mito, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood. Inizia l'avventura dei Uonderbois alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea. A guidarli in questo viaggio è la conoscenza dei segreti più antichi della loro città, ma anche la consapevolezza che dietro ogni leggenda si nasconda sempre un pizzico di verità. Perché è proprio su questo equilibrio tra realtà e magia che la città partenopea si regge da millenni. Ma La Vecchia è alle loro calcagna ed è pronta a tutto pur di riappropriarsi della statuetta che le è stata strappata.

Il cast include Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello e Gennaro Filippone nel ruolo dei cinque giovani protagonisti. Insieme a loro, Giordana Marengo (vista ne La vita bugiarda degli adulti di Netflix), Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Daniele Rienzo (di recente in Parthenope di Sorrentino), Francesco Di Leva (migliore attore non protagonista ai David del 2023 per Nostalgia di Mario Martone), Ivana Lotito (Azzurra di Gomorra) e con la partecipazione straordinaria di Nino D'Angelo. Ad accompagnare la serie troviamo due brani inediti firmati da Geolier, il fenomeno partenopeo fresco del successo della sua più recente fatica, Dio lo sa - Atto II. Già nel trailer si può ascoltare la voce del rapper che firma e interpreta le canzoni "Ferrari" e "Parl' cu mme", quest'ultima accompagna i titoli di coda della serie.