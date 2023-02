Altro disastro per DAZN e le sue trasmissioni delle gare in streaming. Per Spezia-Napoli si sono registrati problemi per la visione della gara delle 12:30 di questa 21° giornata di Serie A. Sui social sono state tantissime le polemiche dei tifosi partenopei in merito ai tanti blocchi di segnale per la gara vinta dal Napoli 3-0: "Di 3 gol ne ho visto mezzo!", questo uno dei tanti commenti polemici che si possono visionare sui social.