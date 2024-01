Notizie - Demolizioni in arrivo a San Giovanni a Teduccio. Sarà abbattuto anche il palazzone dove è rappresentato anche il murale di Diego Armando Maradona firmato Jorit. Tale intervento rientra in un maxi progetto del Comune da 106 milioni di euro, con l’obiettivo di intervenire presso il famigerato “Bronx” che riguarderà 360 famiglie che traslocheranno nelle nuove palazzine in costruzione dallo scorso aprile.