Il Mattino - Demme e Lobotka già pronti contro il Perugia in Coppa Italia! Esordio in arrivo in settimana

Ultimissime calcio Napoli - Il benvenuto di De Laurentiis a Diego Demme nella giornata di ieri. Si attende quelo per Stainslav Lobotka nelle prosime ore. I due acquisti che voleva Gattuso per il suo 4-3-3. Demme si unirà al gruppo per gli allenamenti e potrebbe già far parte dei convocati per la sfida di martedì di Coppa Italia contro il Perugia e forse anche esordire. Sicuramente farà parte della squadra azzurra per la sfida di campionato di sabato a Fuorigrotta contro la Fiorentina.

Lobotka e Demme

Demme e Lobotka, esordio tra Perugia e Fiorentina

Anche Lobotka andrà ad arricchire l’organico azzurro a centrocampo. Appena verrà depositato il contratto comincerà gli allenamenti con gli azzurri e potrebbe quindi già farcela anche lui per la sfida di coppa Italia contro il Perugia. Tempi ristretti, più facile vederlo contro la Fiorentina. A riportarlo è Il Mattino.